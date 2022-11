Costinha, chi era più felice dopo il sorteggio, il Porto o l’Inter? "Nessuna delle due. Il Porto sa che dall’altro lato ci sono giocatori di qualità superiore e con più esperienza a certi livelli, da Dzeko a Barella, da Lautaro a Calha . Capisco che l’Inter abbia esultato perché poteva beccare Guardiola o Ancelotti: il Porto sta un gradino più giù... Ma guai a sottovalutare il Dna di quella squadra. Ricordate come hanno eliminato la Juve di Ronaldo?".

Costinha , ex baluardo del centrocampo del Porto di Mourinho che nel 2004 si laureò campione d'Europa, presenta alla Gazzetta dello Sport il prossimo avversario dell'Inter in Champions League. " Inzaghi e Conceiçao , due vecchi amici, faranno una bella partita a scacchi", dice l'ex mediano anche dell'Atalanta.

Chi temere soprattutto?

"L’attaccante Taremi lo conoscono tutti, segna valanghe di gol. Ma guardate chi lo accompagna: il brasiliano Evanilson è interessantissimo. E occhio all’esterno Galeno".

E l’Inter come l’ha vista?

"Il k.o. a Torino, unito agli altri, ci dice che quest’anno in Italia qualcosa non va. Ma questa squadra ha eliminato il Barça: vorrà pur dire qualcosa".