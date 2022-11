Rientrato il 'caso Esposito' all'Anderlecht, dove l'attaccante interista in prestito al club belga è stato redarguito dall'allenatore che lo avrebbe accusato di aver lasciato ll gruppo prima del previsto senza autorizzazione. A quanto pare a dare l'autorizzazione al classe 2002 di partire è stata la dirigenza stessa che avrebbe avallato il rientro al giocatore a casa prima del previsto. A spiegare la situazione è l'agente del calciatore, Mario Giuffredi che, intervistato da Tuttomercatoweb chiarisce: "Personalmente ho ricevuto autorizzazione dai dirigente dell'Anderlecht a far rientrare Sebastiano Esposito un giorno prima. Non è mia abitudine fare polemiche, fossero passati messaggi sbagliati sarebbe stato mio compito tutelare un giovane professionista che, a prescindere dalle scelte dell'allenatore, ha sempre mantenuto un comportamento altamente professionale, quindi mi sembrava doveroso chiarire la vicenda".