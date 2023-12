L'intervista fiume rilasciata a La Repubblica da Paolo Maldini, in cui l'ex dirigente del Milan ha spiegato il dietro le quinte della decisione che ha portato alla separazione del club della sua vita, raccoglie anche gli applausi di una leggenda interista come Esteban Cambiasso. "Chapeau", ha scritto il Cuchu, citando su Instagram il passaggio della chiacchierata con Currò nel quale Maldini afferma "Credo che bisognerebbe tenersi stretto chi è portatore di ideali e orienta il proprio lavoro per salvaguardarne valori e identità".

