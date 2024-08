Un monumento della miglior generazione croata della storia dice addio alla Nazionale. Marcelo Brozovic, che ha legato la sua carriera indelebilmente anche all'Inter, ha pubblicato un post con cui annuncia la sua decisione di non giocare più con i vatreni:

"Mi conoscete abbastanza bene per sapere che non sono uno che dice molte parole, quindi in realtà basterebbe un solo numero per questa lettera d'addio: 99. Ho avuto l’onore di giocare tante volte nella Nazionale croata e con quel numero chiuderò la mia carriera in Nazionale. Ho sempre dato il massimo impegno, energia, forza e passione per la Croazia. È lo standard stabilito da molti grandi giocatori prima di me, lo standard a cui tutti abbiamo aspirato in questa generazione indimenticabile, e lo standard a cui tutti quelli che verranno dovranno aspirare. Sento di aver affrontato e ottenuto tutto ciò che avrei potuto desiderare con la Croazia e che è tempo di nuove forze che diano il cento per cento perché questa è l'unica cosa che conta quando giochi per la Croazia. 99 partite".