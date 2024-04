Chance da titolare quest'oggi per Jens Odgaard nella vittoria per 3-0 del Bologna sulla Salernitana. L'attaccante danese visto nella Primavera dell'Inter ha giocato 64 minuti, prima di lasciare il campo al rientrante Joshua Zirkzee. A fine partita, ai microfoni di DAZN, il tecnico rossoblu Thiago Motta ha commentato così la prova del suo attaccante: "Ottima prestazione. Poteva essere servito meglio, ha posizionamenti come attaccante vero per finire l'azione. Abbiamo avuto situazioni in cui l'ultimo passaggio non è quello giusto, ma lui lavora bene da quando è arrivato e spero che continui così".

