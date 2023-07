"Il comportamento di Lukaku è stato spiazzante, sorprendente, inaccettabile per chi tiene all'Inter. Ma io sono anche un tipo pragmatico: di fronte a un suo passo indietro, io sarei disposto a perdonarlo". Sorprendente il commento di Nicola Berti, interpellato dalla Gazzetta dello Sport per commentare quanto accaduto tra l'Inter e Big Rom. "Nella vita si può sbagliare: lui l'ha combinata grossa, ma non chiudo la porta".

