Dalle colonne de Il Sole 24 Ore, Marco Bellinazzo commenta la notizia dell'esclusiva concessa all'Inter dal gruppo Bastogi-Brioschi per valutare la possibilità di costruire a Rozzano il nuovo stadio di proprietà: "Nei prossimi mesi il club nerazzurro effettuerà la due diligence sui terreni e uno studio di fattibilità. Entro la fine dell’anno il comune di Rozzano dovrebbe poi approvare la variante al Piano di governo del territorio per consentire l’espletamento dell’iter burocratico in tempi “non biblici'. L'area di interesse si trova a meno di un chilometro dal Forum ed è ben collegata. Tuttavia la presenza del centro commerciale di Assago e di altre strutture commerciali, limiterà la possibilità di realizzare altre opere accessorie di questo tipo. L’Inter del presidente. Steven Zhang intende valutare però la possibilità di costruire anche altre opere di carattere sportivo ovvero connesse alle attività del club (come un museo). Lo stadio dovrebbe avere una capienza simile a quella di San Siro (intorno ai 70mila posti), per cui si prospetta un costo tra i 450 e i 500 milioni considerando gli attuali prezzi dei materiali".

