Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 Ore, ha commentato i dati della situazione semestrale dell'Inter resi noti quest'oggi ai microfoni di TMW Radio: "L'Inter proprio stamani ha avuto il CdA, che ha chiuso la semestrale con conti molto positivi e fanno seguito a un trend di risanamento dovuto anche gli obblighi assunti con la UEFA. C'è stato un buon incremento di ricavi, non solo dovuti al calciomercato ma anche ad altre voci. Il conto economico dell'Inter è positivo e viaggia come altre squadre italiane verso il risanamento".

Bellinazzo sottolinea poi quelle che sono le scadenze imminenti e future: "Da un lato c'è una società in via di risanamento, con un bond che scade nel 2027 e sarà una scadenza importante, che coincide con quella dell'attuale management. Dall'altro c'è il tema societario vero e proprio, ossia la proprietà. All'Inter però questo cambia poco se il 20 maggio dovesse subentrare Oaktree a Suning, perché si andrebbe in continuità come management e modello di business. Forse si avrebbe più stabilità e chiarezza negli obiettivi. L'instabilità non fa bene a nessuna azienda, ma lo scenario giuridico per l'Inter è molto chiaro".

