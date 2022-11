A margine della conferenza stampa andata in scena alla vigilia di Croazia-Belgio, Roberto Martinez, ct dei Rode Duivels, si è soffermato davanti ai microfoni dei giornalisti di Sporza aggiornando la situazione legata alle condizioni di Romelu Lukaku, sulla cui presenza dal 1' domani resta un grosso punto interrogativo: "Lukaku si è allenato bene e non ha avuto ripercussioni negative dopo la partita contro il Marocco - ha assicurato il tecnico spagnolo -. Ora dobbiamo vedere come si sente oggi e, in base a questo, decideremo se può partire titolare contro la Croazia".