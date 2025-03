Diluvia sul bagnato per Vincent Kompany, che deve mettere in lista un altro infortunio grave che lo priverà presumibilmente fino a fine stagione di un'altra pedina per la difesa: il nipponico Hiroki Ito, uscito nel corso del match di ieri sera contro il St. Pauli, ha riportato infatti una nuova frattura al metatarso destro. Questo è l'esito degli esami dal reparto medico del Bayern. Ito, trasferitosi in estate dallo Stoccarda, non sarà quindi a disposizione del Bayern per un periodo di tempo prolungato, nell'ordine di alcuni cosi.

Max Eberl, direttore sportivo del club bavarese, commenta: "La notizia del grave infortunio di Hiroki ci colpisce tutti molto duramente. Aveva appena lottato per tornare in campo dopo mesi di riabilitazione e ora è fuori per un altro lungo periodo: si può solo immaginare cosa gli stia succedendo dentro. Riceverà tutto il supporto di cui ha bisogno da noi. È un combattente e non vediamo l'ora di riaverlo in campo. Coraggio, Hiroki: il Bayern è dalla tua parte. Dopo le assenze di Alphonso Davies e Dayot Upamecano, Hiroki è ora il terzo difensore a finire fuori gioco in un lasso di tempo molto breve. Ora concentreremo ancora di più tutti i nostri sforzi per continuare a perseguire i nostri obiettivi".

