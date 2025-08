Attraverso l'indagine 'Calcio e denaro', ING Italia – la branch italiana del colosso bancario olandese ING, in collaborazione con YouGov, ha voluto tastare il polso degli appassionati di calcio in Italia. La dimensione totale del campione intervistato per questo sondaggio è di 1.038 rispondenti. Le interviste sono state condotte dal 16 al 17 luglio 2025 online e i dati sono stati ponderati per essere rappresentativi di tutti gli adulti italiani (18 + anni).

Secondo quanto emerso, due italiani su tre seguono il calcio, e più della metà (56%) si definisce addirittura tifoso accanito. La Juventus guida la classifica delle squadre più tifate (19%), seguita da Inter (14%), Milan e Napoli appaiate all’11%, e Roma al 6%. I bianconeri piacciono da Nord a Sud, mentre Napoli, Milan e Roma restano più legate al territorio.

Ma occhio alla passione: i tifosi del Napoli (67%) e dell’Inter (65%) sono i più 'caldi', mentre i milanisti sembrano un po’ più tiepidi: solo il 45% si dice accanito.

Il calcio resta un affare da uomini? Non proprio. Se il 63% dei maschi si dice tifoso sfegatato, anche il 46% delle donne non scherza.