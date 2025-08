Quando si parla di portieri chi ne sa parecchio in tema è Gianluca Pagliuca, uno degli estremi difensori più importanti del calcio italiano, con trascorsi anche all'Inter. Intervistato da Il Messaggero, ha parlato anche di chi difenderà la porta dell'Inter fornendo il proprio punto di vista: "Torniamo al discorso del Napoli e del dualismo tra Meret e Milinkovic-Savic, è chiaro che Yann Sommer resta titolare ma Cristian Chivu è stato molto chiaro e ha detto che vorrà dare più spazio a Josep Martinez. Lo svizzero resta titolare, Martinez potrebbe avere qualche chance soprattutto per il numero elevato di partite che disputeranno i nerazzurri".

Pagliuca dice la sua anche sulla lotta Scudetto: "Sarà ancora lotta a due tra Inter e Napoli, ma con tante variabili. Se i nerazzurri dovessero prendere Lookman potrebbero avere chance in più, la formazione di Antonio Conte dovrà essere brava quest’anno a gestire le energie che verranno tolte dagli impegni di Champions. Penso che l’Inter sia un passo in avanti. Chi andrà in Champions? Oltre a Inter e Napoli dico Milan e Juventus".