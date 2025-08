Prima vittoria della preseason per l'Inter U23: dopo il pareggio nell'esordio contro il Trento e il test in famiglia contro la formazione di Cristian Chivu, i ragazzi di Stefano Vecchi, nella terza amichevole in preparazione agli impegni ufficiali della stagione 2025/26, hanno superato l'AlbinoLeffe per 2-1 trovando il vantaggio al 23' dopo l'autogol di Potop sul cross dalla destra di Issiaka Kamate e chiudendo il match sul 2-1 grazie al rigore trasformato da Jan Zuberek all'87' dopo la rete di Agostinelli per i padroni di casa in apertura del secondo tempo.

La squadra nerazzurra tornerà in campo domenica 10 agosto per affrontare in amichevole la Pro Vercelli. Il match si disputerà allo Stadio Silvio Piola di Vercelli con fischio d’inizio alle ore 17:30.