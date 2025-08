Il Villarreal, alla vigilia di una stagione che lo vedrà impegnato nella prossima Champions League, mira a rafforzare la sua rosa. Un nome è emerso nella lista delle priorità della squadra di Marcelino e non è passato inosservato: il difensore centrale del Genoa Koni De Winter, un profilo che si adatta perfettamente alla filosofia del Sottomarino Giallo, sul taccuino dell'Inter da diverso tempo in caso di cessione in difesa.

L'interesse del Villarreal arriva in un contesto di forte concorrenza. Il Tottenham Hotspur ha già presentato un'offerta formale, mentre altri club come Crystal Palace, Bournemouth e West Ham stanno monitorando attentamente il nazionale belga. A questo si aggiunge il fattore economico: il Genoa chiede una cifra vicina ai 25 milioni di euro più le variabili, un prezzo che il club spagnolo considera elevato, sebbene i colloqui rimangano aperti. L'interesse del Sottomarino Giallo è forte e potrebbe intensificarsi nei prossimi giorni.