Il dirigente sportivo Pietro Lo Monaco ha parlato della vicenda Lookman a Radio Napoli Centrale: "Lookman è il caso dell’estate, ma penso che alla fine andrà l’Inter: magari aumentando un po’ la parte fissa. Sul caso Lookman ci vuole più professionalità da tutti. L’Atalanta ha tutto il diritto di cedere Lookman alle cifre che chiede all’Inter. La ‘Dea’ può assolutamente continuare in queste condizioni, come ha il Napoli ha gestito in maniera ottima la questione Osimhen”.