Conferme sempre più insistenti dall'Inghilterra: come sottolinea TBR Football, il Leeds di Daniel Farke, attualmente alla ricerca di un nuovo numero nove che possa guidare la propria causa in Premier League, ha messo nel mirino Mehdi Taremi, in uscita dall'Inter.

The Whites, ai quali in tempi recenti era stato proposto Aleksandar Mitrovic il cui futuro nella Saudi Pro League resta incerto, gradiscono la candidatura dell'iraniano, che vanta una lunga esperienza ai massimi livelli.