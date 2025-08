Colpo importante per il Club Bruges, che ha sbancato il campo del Salisburgo nell'andata del terzo turno preliminare di Champions League. La formazione di Nicki Hayen si è imposta col punteggio di 1-0 grazie alla rete firmata da Romeo Vermant al 74esimo. Pochi minuti dopo il gol nerazzurro, spazio per Aleksandar Stankovic, che ha rilevato Ludovit Reis. Il ritorno è in programma in Belgio la prossima settimana.