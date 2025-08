Dopo l'addio all'Inghilterra per sposare la causa della Nazionale giamaicana, Mason Greenwood, attaccante entrato anche nelle orbite di mercato dell'Inter come eventuale sostituto di Ademola Lookman, va verso la permanenza in quel di Marsiglia. Secondo il giornalista di TalkSPORT Ben Jacobs, infatti, il club francese non intende sedersi al tavolo con la squadra dell'Al Nassr, altro club sulle tracce del giocatore ex Manchester United, a meno che non arrivi sul tavolo un'offerta che sfiori i 100 milioni di euro, che andrebbe a triplicare l'investimento iniziale, E anche in quel caso, non c'è alcuna garanzia che i Phocéens accetterebbero l'offerta araba.

Il Marsiglia è consapevole che una vendita di Greenwood, che nel mentre sta aspettando il via libera per aggregarsi ai Reggae Boys per le qualificazioni ai Mondiali 2026, frutterebbe solo il 50% dell'eventuale incasso, in quanto i biancocelesti condividono ancora i diritti con i Red Devils che ha in mano la suddetta percentuale sulla rivendita. Questo è il motivo per cui hanno tentato di gonfiare la richiesta da inoltrare all'Al-Nassr, che sarà il prossimo a fare una mossa, o alzando la posta o ritirandosi dalla gara.