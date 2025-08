Adesso è anche ufficiale: Daniele Quieto, attaccante uscito dalla Primavera dell'Inter, è stato ceduto al Latina, formazione militante in Serie C. L'annuncio è stato dato dal club nerazzurro, che precisa come Quieto passi ai pontini a titolo temporaneo. Poco dopo, è arrivato anche il comunicato del Latina stesso che accoglie così il nuovo arrivato: "Talento, velocità, classe: direttamente dall’Inter, il nostro nuovo gioiellino per la trequarti è Daniele Quieto! Uno dei talenti più puri del vivaio interista, ora al servizio di mister Bruno. Nerazzurro si, ma da ora quello del Latina. Bienvenido, Daniele", conclude il club ricordando le origini venezuelane del ragazzo, che è anche un nazionale della Vinotinto.