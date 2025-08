Presentazione ufficiale oggi in casa Padova per il nuovo arrivato al Biancoscudo Luca Di Maggio, arrivato dall'Inter dopo l'annata al Perugia. Parlando coi cronisti, il giovane prodotto del vivaio nerazzurro non ha esitato nello scegliere proprio dall'Inter dei grandi il suo idolo e punto di riferimento: "Il Padova ha da subito mostrato interesse, ho dovuto aspettare l’ok dall’Inter per sposare questo progetto, sono felicissimo di essere qui. Era un’opportunità importante da cogliere, metto a disposizione della squadra tutte le mie qualità. Ho fatto tutta la trafila dell’Inter, quando sei in Primavera capita ogni tanto di allenarti con la squadra maggiore, è una bellissima esperienza con la quale misurarsi. Nicolò Barella è il mio punto di riferimento, lo reputo un giocatore completo, la prima cosa che mi impressiona la sua personalità, è un leader. Poi a livello tecnico non ha bisogno di presentazioni, penso sia il centrocampista italiano più forte che c'è. Con le molto dovute distanze, il sogno è diventare come lui. Ho preso la 23 in suo onore, oltre che per una questione estetica".

Nelle sue parole anche un pensiero per il neo allenatore nerazzurro: "Ho avuto Cristian Chivu come allenatore in Primavera, da lui ho appreso tanti aspetti sia per quel che riguarda il campo sia la vita di un giocatore". Per Di Maggio ad un certo punto si è presentata l'opportunità di essere aggregato alla formazione Under 23 dell'Inter di Stefano Vecchi, anche se lui in tal senso dribbla: "Durante la mia permanenza a Perugia ho chiesto ai miei agenti di non farmi sapere niente, volevo concentrarmi al 100% sul campionato senza avere troppe distrazioni".