L'Inter sta pensando solo ed esclusivamente ad Ademola Lookman. Ma il mercato è ancora lungo e negli ultimi giorni di mercato tutto potrebbe succedere. Nel caso in cui dovesse uscire Calhanoglu, secondo Il Messagero l'Inter potrebbe andare alla carica di Nicolò Rovella. Si tratta, ovviamente, di un affare eventualmente subordinato alla cessione del turco, che oggi non pare in programma.