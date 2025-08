Parole che sanno di tentativo di distensione, quelle di Joan Laporta, presidente del Barcellona, pronunciate in un'intervista alla CNN, nei confronti del presidente della UEFA Aleksandar Ceferin. Il numero uno del club blaugrana ha sottolineato come il Barça e il Paris Saint-Germain siano le due squadre del momento, come testimoniato dal rendimento della passata stagione: "Penso che il PSG abbia fatto molto bene, vincendo la Champions League e il campionato francese... Hanno giocato un buon calcio. Hanno un buon allenatore, una buona squadra e buoni giocatori. Tutti coloro che amano il calcio dicono che noi e loro eravamo le due squadre più competitive, in ottima forma, e che abbiamo giocato il miglior calcio del mondo la scorsa stagione. È stato un peccato non vederle contro nella finale della scorsa edizione della Champions League o al Mondiale per Club. Spero di vederle sfidarsi questa stagione per vedere quale delle due è la migliore".

Laporta ha speso parole positive nei confronti del nuovo formato della competizione europea, e qui arriva la mano tesa al numero uno della UEFA: “Vorrei congratularmi con lui per l’organizzazione di un format che ha migliorato il livello della competizione. Ceferin è un dirigente capace, che conosce il calcio e che, sono certo, apprezza questo torneo. Sicuramente vorrebbe vedere una sfida come Barcellona-PSG, in TV o dal vivo. Mi auguro ci sia questa opportunità nella prossima stagione”.