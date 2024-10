Nella lunga chiacchierata a cuore aperto con il conduttore radiofonico Matteo Caccia, per il suo canale Youtube, Nicolò Barella ha raccontato quale è stato il momento più bello vissuto in carriera durante una partita di calcio: "Mi sono divertito tanto nella finale di Coppa Italia con la Juve (vinta 4-2, l'11 maggio 2022, ndr) - la premessa del centrocampista dell'Inter -. Ho fatto gol dopo 5' e ho pensato 'è finita' perché eravamo forti. Poi abbiamo preso due gol a inizio secondo tempo e mi sono chiesto 'cosa sta succedendo?'. Lì mi sono divertito perché ho capito la forza mentale di tanti campioni, che si sono accesi e hanno detto 'ora bisogna vincere'. Me la ricorderò sempre quella partita. E' successo anche con la Fiorentina, sempre nella finale di Coppa Italia. E' bello perché lì si vede la mentalità di un giocatore".

