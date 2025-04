Più di 70mila persone in coda per acquistare un biglietto e riempire San Siro. Il pessimo momento che sta attraversando l'Inter non pare intaccare la fiducia dei sostenitori nerazzurri pronti ad accorrere in massa in sostegno di Lautaro Martinez e compagni per la semifinale di ritorno di Champions League contro il Barcellona.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, la sfida potrebbe diventare quella con il più alto incasso di sempre nella storia del calcio italiano. Attualmente in vetta c'è il derby di ritorno della semifinale di Champions del 2023: incasso di 12.547.765 euro, 75.567 spettatori. Inter-Bayern Monaco di quest'anno si è piazzata al terzo posto, subito dopo i due derby di CL del 2022/23.

