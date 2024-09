Alla vigilia della partita di Nations League dell'Albania contro la Georgia di Kvicha Kvaratskhelia, ha preso la parola in conferenza stampa Kristjan Asllani. Che ha presentato così l'avversaria di questa sera: "Hanno vinto con un risultato largo contro la Cechia, ma non abbiamo paura. La Georgia è una grande squadra e sta crescendo. Ci siamo preparati bene, dobbiamo dimenticare la partita con l'Ucraina e guardare avanti. Il nostro obiettivo è raccogliere più punti possibili. Abbiamo un gruppo forte, sappiamo a cosa puntiamo. Il nostro obiettivo è raggiungere la Coppa del Mondo".

Asllani è tornato anche sull'episodio del battibecco con Rey Manaj liquidando tutto così: "Lui ed io siamo amici. Abbiamo scherzato su quell'azione. Siamo professionisti, mi sono scusato. Tutti vogliamo segnare. Rey ha tirato ma abbiamo vinto e non è questo il problema. Lui è un attaccante e ha giocato una super partita. Ci siamo dimenticati di tutto, pensiamo solo alla Georgia". Ma Simone Inzaghi valuterà la posizione nella quale Asllani gioca in Nazionale? "Non lo so, l'allenatore penso sia normale che veda le mie partite. Marcelo Brozovic giocava all'Inter e io ricoprivo quel ruolo. Solo qui sono più libero. Quando gioco vicino alla porta per me è più facile, ma non ho segnato tanti gol".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!