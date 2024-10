Non bastasse l'inizio di stagione in salita a livello personale con la maglia dell''Olympique Marsiglia, dove sta trovando davvero poco spazio, ora per Valentin Carboni si aggiunge pure la brutta notizia dell'infortunio rimediato con la Nazionale argentina. Il calciatore di proprietà dell'Inter, nello specifico, ha riportato nell'allenamento di oggi un trauma al ginocchio sinistro che gli farà saltare i prossimi due impegni del girone sudamericano di qualificazione al Mondiale 2026 contro Venezuela e Bolivia.

#SelecciónMayor El jugador Valentín Carboni sufrió hoy un traumatismo en su rodilla izquierda y será baja para los próximos dos encuentros de eliminatorias sudamericanas. pic.twitter.com/1unUhCKkdP — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 9, 2024

