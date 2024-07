L'avvento dei fondi di investimento stranieri e dei Private Equity ha posto la sostenibilità economica e finanziaria dei club come priorità numero uno per ogni club calcistico, oltre che imporre un maggior rigore manageriale fortemente focalizzato sull’ottimizzazione dei bilanci, ricavi e costi.

Secondo un’analisi fatta per Calcio e Finanza da AlixPartners, le principali squadre di Serie A, eccezion fatta per Inter e Atalanta, hanno lavorato su un’ importante riduzione del monte ingaggi dei tesserati: tra l'annata 2018/19 e quella 22/23 la Juventus ha registrato un calo del 15%, il Milan del 12%, il Napoli del 20% mentre Inter e Atalanta hanno invece puntato sul rafforzamento della rosa, ragione che porta entrambe le squadre nerazzurre in controtendenza rispetto ai club sopraccitati e al contrario nell'ultimo periodo il costo dei tesserati è stato incrementato del +21% per quanto riguarda l'Inter, incremento del doppio invece per l'Atalanta (+42%). Nella stagione 2022/23 l’Inter ha incrementato la propria base costi del +34%, registrando un +8% di incidenza sui ricavi operativi, così come Roma e Atalanta.

