L'Inter "ha sofferto" nell'esordio in Champions League. Lo sottolinea anche Lele Adani, intervistato da TMW dopo la due giorni della prestigioca coppa europea, per i nerazzurri sfumata l'anno scorso all'ultimo atta contro il Manchester City. "All'Anoeta la Real Sociedad gioca sempre un calcio molto propositivo - il pensiero dell'ex difensore -. Ha avuto diverse opportunità, l’Inter non è stata la solita squadra brillante. Ha regalato il primo gol, però poi la consapevolezza e il processo di continuità, chiaramente insieme a Lautaro, hanno permesso di rimediare una situazione un po’ complicata".

Ha approcciato male la gara l’Inter?

"Sì, la Champions League ti punisce. Se non approcci bene, se non gestisci bene ogni minuto di gara e non sai vivere dentro la stessa gara più tipologie di gare, ti fa pochi sconti. Soprattutto squadre di livello internazionale, come la Real Sociedad".

Inter che comunque rimane favorita per la vittoria del girone?

"Direi di sì, l’Inter può passare il turno. Ma la cosa che va sottolineata è che se lo deve meritare. È il merito che ti porta a rispettare i pronostici, se cali un attimo l’attenzione, il livello della Coppa dei Campioni è così alto che rischia di farti pagare dazio".

