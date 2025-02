Nel corso del suo intervento per Radio Deejay, Lele Adani ha inquadrato così il derby d'Italia vinto ieri dalla Juve a spese dell'Inter: "L'Inter è un po' in flessione, in generale ha poca energia in questo momento - il punto di vista dell'ex difensore -. Guardate la differenza tra i due centravanti, Lautaro e Kolo Muani. Oppure anche l’attenzione messa in difesa, la forza di una squadra in un’area rispetto all’altra… Se la partita è cambiata dopo l'ingresso di Cambiaso? E' stata una cosa molto evidente, Cambiaso ha fatto la differenza. Poi qualcuno sostiene che sia cambiata dopo l'uscita di Bastoni e Dimarco. L'Inter ha fatto un primo tempo all'altezza, entrava da entrambe le fasce e ha costruito tiri in posizioni favorevoli. Poi non va in vantaggio, prende il gol e quasi incassa il 2-0 da Koopmeiners".

