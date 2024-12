L’Inter delle seconde linee archivia l’Udinese con una partita di ritmo e giuste distanze, di corsa e di controllo del gioco.

I nerazzurri partono lenti nel giro palla. L’Udinese si chiude bene e gli uomini di Inzaghi non riescono a creare grandi pericoli, pur avendo il pallino del gioco e controllando gli attaccanti friulani Lucca e Sanchez con la linea a 3 guidata da Bisseck e capitanata da Bastoni. Asllani comincia compassato e tocca troppo la palla, ma con il passare dei minuti si scioglie e si lascia andare, velocizzando la manovra e giocando a due tocchi. L’albanese cerca Buchanan e Carlos, sugli esterni, ma propone anche palloni filtranti di qualità per i due attaccanti Taremi e Arnautovic che a turno attaccano la profondità. Anche se è molto più Arnautovic a scappare e Taremi a venire incontro da trequartista per giocare gli ultimi passaggi con qualità e maestria.

L’Udinese propone poco. Prova a entrare con i quinti di gamba Kamara e Modesto che corrono in fascia e Ekkelenkamp che si inserisce centralmente dallo spazio lasciato libero da Sanchez, che spesso viene incontro a legare il gioco. Ma l’Udinese non si rende mai pericolosa e l’Inter gestisce senza mai andare in sofferenza la fase di non possesso. Zielinski domina in mezzo al campo come play aggiunto e decide lui quando far accelerare i nerazzurri e quando invece rallentare. La sua qualità facilita il lavoro dei compagni. Frattesi con generosità e gamba si inserisce sempre e va a riempire l’area avversaria, di fatto come terzo attaccante. Carlos Augusto cresce durante la gara, da quinto più defilato che taglia verso l’area, da braccetto più accentrato e con corsa palla al piede a spaccare la linea a 5 del centrocampo dell’Udinese. Bisseck, migliore in campo, non solo annulla i tentativi d’attacco avversari, ma fa ripartire l’azione con velocità e tocchi precisi a cercare le mezze ali o la punta che viene incontro. Udinese archiviata con merito grazie alle seconde linee… anzi delle prime-bis.

Riccardo Despali

