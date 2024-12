L’Inter sbanca Cagliari con una prestazione di sostanza e qualità, senza dare mai l’impressione di andare in affanno e gestendo le energie con saggezze. I nerazzurri chiudono il 2024 con una vittoria netta e l’ennesimo clean sheet.

L’Inter cerca di infilare palloni dietro la linea del centrocampo con i suoi braccetti Bastoni e Bisseck e il suo fosforo Calhanoglu per scavalcare la linea a 4 del centrocampo sardo e trovare le due mezze ali Barella e Mkhitaryan a turno liberi sulla tre quarti. I due sono propositivi con la palla e si fanno sempre trovare negli spazi, leggermente decentrati pronti a premiare la sovrapposizione del quinto di riferimento, cambiare gioco o mettere un cross interessante per le due punte che riempiono l’area. Dumfries fa più fatica ad accendersi per i buoni raddoppi di Augello e Obert che stanno molto bassi e non si lasciano superare in velocità.

A sinistra Dimarco è più libero perché Zortea da quella parte non sempre copre e raddoppia con tempestività.

Lautaro riesce a fare il suo gioco spalle alla porta con grande qualità. Viene incontro per lo scarico e poi attacca la profondità con ferocia per chiudere l’azione che intanto si è sviluppata per vie esterne. Thuram fa più fatica a sgasare poiché sempre raddoppiato o addirittura triplicato dalla difesa a 4 del Cagliari che gli concede poco spazio in profondità e lo fa sempre lavorare spalle alla porta. I sardi propongono poco, il gioco si siluppa sulla tre quarti con Gaetano che è libero di svariare e sulla destra con le sovrapposizioni di Zappa che creano qualche apprensione ai nerazzurri. Piccoli non riesce mai ad essere pericoloso grazie all’atteggiamento feroce di De Vrij che subito accorcia sull’attaccante appena la palla viaggia nella sua direzione. In fase difensiva, a differenza del Como, il Cagliari decide di chiudersi e attendere l’Inter senza pressare a tutto campo, ma Comunque non riece a non esporsi a pericoli grazie alla qualità delle giocate di Bastoni e del centrocampo interista. 0-3 meritato, a chiusura di un 2024 felice e bistellato.

Riccardo Despali