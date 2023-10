Che Javier Zanetti sia da sempre disponibile con i tifosi interisti non è un mistero, per lui dedicare del tempo a chi gli vuole bene non è mai stato un problema. E anche oggi, prima di varcare i cancelli del Suning Training Centre, il vice president dell'Inter è sceso dall'auto ed è andato incontro alle persone che hanno fatto molti chilometri per strappare un selfie, un autografo o anche solo un saluto da parte di uno dei loro beniamini. Zanetti non si è fatto pregare e ha accontentato tutti prima di entrare nel centro sportivo addirittura ringraziando per le manifestazioni di affetto. A sseguire il video.