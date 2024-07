Mentre Josep Martinez è impegnato a sottoscrivere il contratto che lo legherà all’Inter, il club nerazzurro continua i lavori di allestimento della rosa di Simone Inzaghi. Nuove visite difatti appena giunte in Viale della Liberazione, dove è da pochissimo arrivato Filippo Antonelli, direttore sportivo del Venezia, club con il quale sono sul tavolo le due operazioni (in entrata e in uscita) Oristanio e Tessmann. Il dirigente del club veneto non ha rilasciato alcuna dichiarazione, ma si è limitato a scambiare qualche battuta con i giornalisti presenti sotto la sede. Di seguito le immagini raccolte dal nostro inviato.

‼️Antonelli, ds del Venezia, torna nella sede dell’Inter per l’operazione Tessmann-Oristanio ️ pic.twitter.com/JbUeeEfN6R — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) July 4, 2024