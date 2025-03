Odgaard e Cambiaghi diventano decisivi per l'economia del Bologna, così i felsinei conquistano tre punti fondamentali a Verona battendo la truppa di Zanetti. A nulla è valsa la rete di Mosquera che aveva provato a rimettere in corsa gli scaligeri. Ora la banda di Italiano crede ancora nella qualificazione in Champions. A fondo pagina gol e highlights della sfida.