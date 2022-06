Henrikh Mkhitaryan è all'ultima formalità burocratica prima di diventare un nuovo giocatore dell'Inter. Terminata la prima parte di visite presso l'Humanitas di Rozzano, l'armeno ex Roma da qualche minuto è arrivato al Coni di Via Piranesi per l'idoneità agonistica.

Di seguito il video del suo arrivo.