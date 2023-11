Dopo aver presentato la sfida in conferenza stampa, l'Inter ha lasciato lo stadio del Benfica, dove per via delle condizioni meteo non ha svolto il canonico walkaround sul rettangolo verde del Da Luz, ed è arrivata da qualche minuto all'Hotel Corinthia dove alloggerà in queste ore che precedono il match di domani sera. Di seguito le immagini raccolte dal nostro inviato a Lisbona.