Così come il compagno Giacomo De Pieri, anche Matteo Lavelli è pronto a legarsi all'Inter fino al 2029. L'attaccante della Primavera è appena arrivato nella sede del club, in Viale della Liberazione, come testimoniato dalla nostra inviata, per firmare il rinnovo alla presenza del suo agente Beppe Riso, che ha la procura pure del giovane talento che ieri ha esordito in prima squadra con il Monaco.

In sede arriva anche il baby Lavelli per il rinnovo ✍️ pic.twitter.com/C4w1DhOTV1 — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) January 30, 2025