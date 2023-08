Primo allenamento con la nuova casacca indosso per Robin Gosens, passato ufficialmente dall'Inter all'Union Berlino in un'operazione da 15 milioni di euro. Sky Sport De ha pubblicato sui propri canali social le immagini che ritraggono i giocatori al lavoro, compreso il nuovo acquisto nel settore degli esterni.

