Nikola Krstovic porta avanti il Lecce dopo pochi minuti, ma ci pensa il solito Andrea Colpani a rimettere in carreggiata il Monza che torna a casa con un nuovo pareggio per 1-1, in un match contraddistinto anche dalle espulsioni di Federico Baschirotto e Luca Caldirola. Rivedi gli highlights del match dell'U-Power Stadium nel video a fondo pagina (CLICCA QUI SE VISUALIZZI DA APP).