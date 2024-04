In una serata piena di emozioni e sorprese, una la regala anche colui dal quale non ce lo attenderemmo: Juan Cuadrado. Il colombiano, affacciato sulla Terrazza 21 in Piazza Duomo, ha regalato un siparietto indimenticabile ai tifosi interisti, saltando con allegria al coro 'Chi non salta bianconero è'. In barba al suo lungo passato con la maglia della Juventus...

A seguire le immagini.