Intervistato da TuttoJuve.com in occasione della finale di Coppa Italia tra le sue due ex squadre, club che ha definito una dove "ho vissuto la mia infanzia", ovvero la Dea, l'altra dove "sono diventato uomo", Alessio Tacchinardi parla anche della suggestione Thiago Motta per il futuro della panchina dei bianconeri: "Penso che sia arrivato il momento di cambiare per dare nuove motivazioni e idee, l'ambiente ha bisogno nuovamente di entusiasmo e la dirigenza avrà già preso la decisione. Questo, però, è un passaggio successivo, prima il focus deve essere sul vincere la coppa. Non si può fallire".