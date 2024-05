Intervenuto al fianco dell'allenatore Massimiliano Allegri, Danilo presenta la gara di domani contro l'Atalanta per l'ultimo atto di Coppa Italia. Di seguito alcune dichiarazioni del giocatore dei bianconeri durante la conferenza stampa: "Vincere la finale darebbe un senso diverso alla stagione - ha ammesso -. Siamo riusciti a raggiungere il traguardo della Champions, ma un trofeo sarebbe un premio per la resilienza e il lavoro di squadra quotidiano".

Cosa potete dare di diverso rispetto al campionato?

"Il messaggio è che non sai mai quando giocherai la prossima finale, devi goderti un'atmosfera così. Io ne ho fatte tante ma non ne gioco da un po', sfruttiamo il momento pensando che sarà l'ultima e che non ne faremo più per dare tutto".

Cos'è cambiato rispetto al girone d'andata?

"Mentre venivo sapevo che avreste fatto questa domanda, alla quale ho risposto tante volte. Non c'è un solo motivo e il calo è stato concreto: sono tante piccole cose che nel calcio alla fine fanno la differenza. Mi aspetto che questo ci sia di insegnamento per l'anno prossimo: per vincere un campionato come la Serie A non puoi mollare un attimo e permetterti momenti in cui sei deconcentrato".

Come giudica la vostra stagione, al di là di domani?

"All'inizio ci è stato chiesto di raggiungere la Champions e arrivare in finale di Coppa Italia per provare a vincere. Abbiamo avuto alti e bassi e momenti in cui non siamo riusciti ad avere risultati importanti. I traguardi però permettono a società e dirigenti di fare una programmazione importante e più ambiziosa per l'anno prossimo".