Il Monza rimane di proprietà di Fininvest. Secondo quanto riportato dall'Ansa, infatti, è stata al momento sospesa la trattativa tra Fininvest e Orienta Capital Partners riguardo a un possibile passaggio delle quote. In ogni caso, le parti hanno deciso di "mantenere aperti i canali di contatto per eventuali nuove interlocuzioni sul medesimo dossier in futuro". La famiglia Berlusconi resta comunque interessata all'ingresso di nuovi investitori per il club.