L'ufficialità dell'accordo tra Steven Zhang e il fondo Pimco arriverà nelle prossime ore e farà entrare nel vivo la programmazione del mercato dell'Inter. SportMediaset fa il punto sulla strategia nerazzurra partendo dalla una priorità: il rinnovo contratto di Simone Inzaghi, ma anche quello di due colonne come Nicolò Barella e capitan Lautaro Martinez.

Uno dei nomi più caldi in uscita per fare cassa è invece quello di Denzel Dumfries, valutato una trentina di milioni e con i discorsi sul prolungamento al momento in stand-by: sull'olandese, che potrà sfruttare anche la vetrina dell'Europeo, ci sono diversi club di Premier League. Per tappare l'eventuale buco in rosa l'emittente conferma l'interesse per il talentuoso esterno del Salisburgo Amar Dedic ma anche per Yukinari Sugawara, laterale giapponese dell’AZ Alkmaar. Ad aumentare il tesoretto potrebbe contribuire anche la cessione dolorosa del gioiellino Valentin Carboni, alla quale si potrebbero aggiungere anche quelle di altri giovani in prestito come Martin Satriano, Mattia Zanotti, Gaetano Oristanio, Lucien Agoumé e i fratelli Esposito. Più complicata la questione Joaquin Correa: il Tucu rientrerà dal prestito al Marsiglia e avrà ancora un anno di contratto, ma il suo addio appare comunque certo. Per evitare la minusvalenza, però, servirebbe un assegno da 9 milioni.

In entrata, invece, la priorità di Inzaghi resta un altro tassello per l'attacco: in giornata si è parlato del giovane brasiliano del Barcellona Vitor Roque, "ma il vero obiettivo resta sempre e solo Gudmundsson" assicura SM.

