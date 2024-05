La Juventus strappa un pareggio alla Salernitana dopo aver rischiato la clamorosa sconfitta in casa. I campani passano infatti in vantaggio allo Stadium al 27' grazie a una rete di Pierozzi, mentre il pareggio arriva al 92' firmato dal solito Rabiot. Non sono mancate comunque le occasioni, con la Vecchia Signora che ha colpito ben tre legni. Di seguito il video con i gol e gli highlights del match.