Tra gli ospiti dell'evento 'Golden Boy' organizzato da Tuttosport, anche il CEO del Genoa, fresco di promozione in Serie A, Andres Blazquez. Tra le sue parole rilasciate ai giornalisti in loco, anche risposte su due giocatori legati direttamente o indirettamente all'Inter. A partire da Eddie Salcedo: "Non abbiamo ancora parlato con l'Inter di Eddie".

Se Salcedo è di proprietà nerazzurra, Dodi Lukebakio è un giocatore che piace molto all'Inter ma anche ai rossoblu: "Giocatore fantastico ma ha tantissime richieste. Noi apprezziamo molto questo profilo, ma è al livello di grandi club di Premier League. Vedremo". A seguire le immagini.

