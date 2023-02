Come ogni lunedì torna il tradizionale appuntamento con 'Il Salotto di FcInterNews', lo spazio live in cui commentiamo insieme le vicende di casa Inter. Oggi in studio i direttori Fabio Costantino e Domenico Fabbricini commenteranno la sconfitta di Bologna, ma anche i rischi Champions e la posizione di Simone Inzaghi. Live dalle 14.30, come sempre potrete interagire ponendoci domande tramite la diretta Facebook o Youtube.