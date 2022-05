"Buongiorno, ho appena letto il bellissimo editoriale di Fabio Costantino, che ha perfettamente descritto il momento i sentimenti e le ragioni del vero tifoso Interista, sono completamente d'accordo ma vorrei se possibile aggiungere qualcosa. Vorrei ringraziare quanti (e sono tanti) travestiti da pesudo tifosi o ex appartenenti alla nostra squadra continuano, da opinionisti e commentatori TV,o della carta stampata o da allenatori di altre squadre, continuano dicevo a sminuire sempre e comunque qualsiasi cosa faccia parte del mondo Inter. Cito fra gli altri Bergomi,parole sue "il Milan è stato nell'arco della stagione più forte dell'Inter; i calciatori del Milan sono più europei hanno più gamba; e per quanto riguarda l'ultima partita il Milan non può perdere perché ha un flusso favorevole"... finalmente ha apertamente ammesso di essere Milanista d'altra parte è tutta la stagione che continua a vedere un"Milan vincente". E con tutto il rispetto, vorrei in ultimo citare le parole dell'allenatore del Bologna subito dopo la partita con l'Inter: "ho caricato i ragazzi perché ci tenevo a vincere la partita con l'Inter". Premesso che noi non volevamo certo alcun trattamento di favore e che la partita l'abbiamo persa noi, il fatto è che le partite vanno preparate tutte per vincerle non solo quelle a cui tieni, difatti il Bologna dopo quella partita secondo il suo allenatore "ha mollato". Perderemo lo scudetto per quella partita? Non lo so, intanto giochiamoci l'ultima e chissà che il "flusso" favorevole non possa interrompersi. D'altra parte siamo a Maggio...... Forza Inter".