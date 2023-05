"Ciao! ieri alle 12 e 30 lo spirito "burlone"(burlone per non farcirlo di turquilopio...) si accomoda tranquillamente in mezzo al campo con conseguenti dolori esofagei,e "lievitazioni"epatiche,come da copione,dopo aver provato in tutti i modi a segnare,la beffa è servita,intervento di Acerbi degno dei miglior "Mai dire gol" con conseguente chiamata in causa di tutti i beati da parte dei tifosi,ma come non era ancora accaduto,lo spirito in questione è stato preso a pallonate,da quei ragazzi forse stufi di essere sempre vittime dei suoi scherzi, hanno detto basta ribellandosi...Messa cosi mi rendo conto che sembra una storiella,ma non troppo(chiedere a Barella e nonostante tutto al buon Gosens...) unica cosa che avrei voluto vedere diversamente è la scelta di Lautaro sul gol del 3 a 1,è stato fortunato però non dobbiamo scordarci che nonostante la batosta di oggi lo spirito "burlone "non ci mollerà sicuro, e per scacciarlo di nuovo,le scelte dovranno essere ancora più nette e precise,quindi un po meno ego e più spirito di squadra,uno spirito che sa far male al burlone FORZA INTER FORZA RAGAZZI e grazie ai portatori della nostra voce,sognare non costa niente".

Gianluca

"Gentilissimi di fc Inter, ieri alle 10,20 il mio amico Cristiano ha trovato due biglietti last minute per la gara contro la Lazio dopo un inseguimento durato ore a prezzo "umano". Partenza 10,40 Milano Laghi e poi stazione metro Portello un inedito per noi per accorciare i tempi. Poco prima del match arriva Kallon e si sitema di fianco a noi. Ha visto ad occhio nudo che il goal nel primo tempo era in fuorigioco. Nell'Intervallo gli ho fatto i complimenti per quel goal all'Atalanta con Cuper: una gara bloccata che all'imbrunire risolse con un colpo da cineteca. Alla fine ho chiesto un selfie ed eccolo qui. Mancavamo da San Siro dal Natale del 2019: troppo! Finalmente. Tutti gli anni dal 2002 abbiamo visto gare casalinghe e vederle dal vivo ti consente di "entrare" nel campionato e di seguire meglio le aventuali gare alla tv. Bel pomeriggio. Un grande Lukaku nella ripresa secondo me, oltre ad un Barella sempre sorprendente. Distinti saluti".

Andrea

"Una domenica bestiale! Certo se il Bologna vinceva era il top, ma va bene pure così, ripresi Milan e Roma, a me personalmente avrebbe fatto piacere la festa del Napoli. In campo , nel secondo tempo, mi è sembrato di rivedere l'Inter di Inzaghi dello scorso campionato fino al derby di ritorno, quando il gioco era nettamente più bello, aggressivo e propositivo di quello di Conte, e molto più spettacolare e divertente. Poi il dramma, e da lì cominciarono le scelte sbagliate e sempre conservative, ancorché paurose del nostro allenatore. Un vortice dal quale quest' anno e' riuscito ad uscire solo nelle partite di coppa. Il primo tempo con la Lazio e' stato positivo come costruzione di gioco, incredibilmente pure come velocità, ma mancava qualcosa, che di nome fa Lautaro e di cognome Martinez, e detta così la soluzione sembrerebbe troppo semplice, quando invece non lo è. La verità, ma questo è naturalmente il mio parere con la vivida speranza che sia anche quello di Inzaghi, e' che l'Inter più forte e' quella del secondo tempo, con qualche piccolo ritocco. Uno, impossibile , vedrebbe Skriniar al posto di Darmian, gli altri due invece non sono solo possibili, sono indispensabili oltre che palesemente redditizi, e vogliono Brozovic e De Vrji in campo. Lungi da me puntare il dito per l' errore di Acerbi, che fa il suo, e' un buon difensore, semplicemente l'olandese e' molto più forte, molto, e se poi, con tutta la gratitudine del mondo per quello che ha fatto finora, si possa sostenere che Mkitarian giochi meglio di Chala e che quest'ultimo come play sia più forte di Brozo, allora vuol dire, ed è molto probabile, io non capisco assolutamente niente di calcio. Però come me non capiva niente Conte, per cui Brozo play era un assoluto intoccabile, tanto quanto De Vrji, che da quello che ho visto ieri, non sono diventati scarsi tutto in un colpo, e non sono certo loro a dovere pagare dazio per "l'età avanzata"...E allora, oltre alla gioia per la vittoria e la nuova classifica, mi si è acceso il lumicino della speranza che Inzaghi si sia reso conto che il centrocampo più forte che ha a disposizione e' Brozo, Barella e Chala, e al centro non può fare a meno di De Vrji, sperando poi, dopo l'infortunio di Gosens, che in seconda battuta a sinistra consideri Bellanova. Resta poco ormai, ma adesso viene il bello, e ieri e' stata una giornata quasi perfetta, che ci lascia ben sperare; con la grinta che mancava da tanto tempo, e le scelte giuste dell'allenatore, nulla e' precluso, basta crederci, e noi tifosi in questo siamo i migliori, seguite l'esempio!!! Forza cara Inter, sempre!".

Raita