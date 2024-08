"Buongiorno redazione, ritorna di moda lo scambio con la Juve Chiesa-Frattesi, considerazione:(a parte il fatto che con la Juve nemmeno il buongiorno e la buonasera darei), penso sia uno scambio da mentecatti e vada a rinforzare ulteriormente la Juve, che già sta facendo un ottimo mercato".

Andrea

"Si avvicina l'inizio del campionato. Intanto impazza il calcio mercato e le squadre si apprestano a completare gli organici. L'Inter ha anticipato alcuni colpi..ma purtroppo le sue note difficoltà economiche non gli consentono di completare la Rosa. Manca, come il pane, un attaccante che possa far respirare sia Lautaro, sia Thuram. Il solo Taremi non può essere sufficiente, infatti la stagione che affronteremo sarà lunga e impegnativa. Taremi ha 32 anni e potrebbe essere soggetto a continui infortuni..e poi non ha le caratteristiche richieste da Inzaghi. Che dire di Federico Chiesa o di Gumudsoon? Entrambe, con caratteristiche diverse, andrebbero bene. Ma per il primo occorre sottolineare che è sempre difficile trattare con la Juventus. Inammissibile e inaccettabile sarebbe uno scambio con Frattesi. Infatti ciò significherebbe avvantaggiate la squadra bianconera la quale considera Chiesa un vero e proprio scarto tattico e tecnico.Viceversa Frattesi è un nazionale che ha delle caratteristiche uniche, capace di trovare il gol on qualsiasi momento. Se si verificasse tale scambio sarebbe da stracciare ogni genere di abbonamento per prendersi un anno sabbatico lontano dal campionato italiano. Buono Gudmundsson...ma qui ci sono altre problematiche da affrontare che riguardano i suoi problemi giudiziari. Intanto ci dobbiamo tenere Arnautovic e Correa. Che pena!! Reparto difensivo. Anche qui..dobbiamo recuperare qualcosa.Infatti l'età non più verde di De Vry e di Acerbi non lascia ben sperare e nemmeno tranquilli. Ma cosa fare? I soldi non ci sono e non è facile navigare in queste acque poco tranquille. Il parametro 0 rappresenta per noi linfa vitale e imprescindibile, non possiamo prescindere da tale scappatoia perché le capacità di investimento del club sono assai limitate. Speriamo che Oaktree comprenda ciò e lasci lavorare davvero in pace Marotta, Ausilio e Baccin senza alcuna intromissione. Per il bene dell'Inter. Ancora non ci siamo. Siamo incompleti.Amala!".

Stefano